Längenfeld-Sportplatz Auf Kinderwagenrampe bewusst verzichtet

Barrierefreier Umweg ist vertretbar

Solche Rampen kämen allenfalls für eine Nutzung durch Kinderwagen in Frage oder um Fahrräder hinaufzuschieben. Man habe sich dagegen entschieden, an den Treppen entlang des Sportplatzes Kinderwagenrampen bauen zu lassen, "da diese auch für Eltern meist nicht besonders attraktiv sind und der barrierefreie Umweg innerhalb des Schulgeländes mit der Umrundung des Sportplatzes nur einen in der Länge vertretbaren Umweg bedeutet", sagt Wagner.