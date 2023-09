In der Länderspielpause der Fußball-Bundesliga waren sechs Profis des VfB Stuttgart für ihrer Nationalmannschaft im Einsatz. Am Dienstag fanden die letzten Spiele statt – der Überblick.

Nach dem dritten Bundesliga-Spieltag stand die erste Länderspielpause der Fußballsaison 2023/24 an. Während sich die meisten Profis des VfB Stuttgart über ein paar freie Tage freuen durften, waren mehrere Spieler mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Woo-yeong Jeong unternahm dabei die längste Länderspielreise. Nach den Freundschaftsspielen Südkoreas gegen Wales und Saudi-Arabien nimmt der 22-Jährige auch noch an den Asienspielen im chinesischen Hangzhou teil. Die Gruppenphase findet vom 19. bis 24. September statt. Die anderen Nationalspieler aus dem VfB-Kader waren in Test- oder Qualifikationsspielen gefordert.

Aktuell kein deutscher Nationalspieler im Kader des VfB

Einen deutschen Nationalspieler gibt es im Team von Sebastian Hoeneß derzeit nicht. Josha Vagnoman feierte Ende März bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien zwar sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Allerdings war der 22-Jährige zuletzt verletzt und wurde für die anstehenden Länderspiele des DFB-Teams gegen Japan und Frankreich von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert.

Welche Profis im Kader des VfB aktuell Nationalspieler sind und wie sie in ihren letzten Spielen am Dienstag abgeschnitten haben, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!