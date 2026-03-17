Neymar bleibt trotz Enttäuschung kämpferisch: Warum der Superstar auf die letzte Chance für die WM hofft – und was Trainer Ancelotti dazu sagt.
Rio de Janeiro - Stürmerstar Neymar hat sich enttäuscht von seiner Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele von Brasilien gezeigt. "Das kann man nicht so einfach übergehen. Natürlich bin ich verärgert und traurig, dass ich nicht nominiert wurde", sagte der 34-Jährige laut brasilianischen Medien. "Aber der Fokus bleibt Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel bestehen. Wir werden unser Ziel erreichen. Es steht noch eine letzte Nominierung aus, und der Traum lebt weiter."