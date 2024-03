Was sich bereits länger angedeutet hatte, ist nun offiziell. Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft mehrere Spieler des VfB Stuttgart ins Aufgebot für die Fußball-Länderspiele Ende März gegen Frankreich und die Niederlande.

Die berühmten Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, die heutzutage die sozialen Netzwerke darstellen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die kommenden Länderspiele in Frankreich (23. März, 21 Uhr) und zu Hause gegen die Niederlande (26. März, 20.45 Uhr) gleich vier VfB-Spieler nominiert.

Während Chris Führich bereits ein Länderspiel auf dem Buckel hat, gibt es drei VfB-Neulinge im Kreise der deutschen Herrenauswahl. Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton sind erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft dabei. Damit belohnt Nagelsmann die Stuttgarter Akteure, die mit ihrem VfB in dieser Saison für Furore sorgen und derzeit sensationell auf Rang drei der Fußball-Bundesliga stehen.

Lesen Sie auch

Bundestrainer macht weiteren VfB-Spielern EM-Hoffnung

Der Bundestrainer war auf der Pressekonferenz voll des Lobes für den VfB: „Dieses Jahr machen sie es einfach sehr, sehr gut. Extrem stabil, viel Spielfreude, sehr viel Selbstvertrauen.“ Dabei lässt Nagelsmann mit Hinblick auf die EM durchblicken, dass sich auch noch anderen VfB-Spieler Hoffnung machen dürfen. „Ich bin ehrlich, man hätte vom VfB auch noch zwei, drei weitere Spieler einladen können. Vagnoman, Stiller, die machen es alle sehr, sehr gut. Es gibt viele Kandidaten, die auch weiterhin im Fokus stehen und die auch nach wie vor die Chance haben, auf den EM-Zug aufzuspringen“, sagte der Bundestrainer.

Es kam also genau so, wie es VfB-Stürmer Serhou Guirassy bereits zu Beginn der Woche via X verraten hatte. Dort gratulierte er seinen vier Teamkollegen zur Nominierung.

Ob es letztlich auch alle vier Profis in den EM-Kader schaffen, bleibt abzuwarten. In unserer Bildergalerie haben wir alle VfB-Spieler aufgelistet, die an einer Welt- und/oder Europameisterschaft teilgenommen haben. Viel Spaß beim Durchklicken.