Länderspiel in der Schweiz: Die fantastische Wirtz-Show – da schwärmt selbst der Gegner

Mit zwei Treffern und zwei Torvorlagen hat der Nationalspieler die Begegnung in Basel entschieden. Nun äußert nicht nur er sich zum Offensivspektakel.
Da stand er nun und grinste verlegen. Florian Wirtz, 1,77 Meter groß, mit einem extrafeinen Fuß ausgestattet und der Mann des Abends im Basler St. Jakobs Park. „Ja, das würde ich unterschreiben“, sagte der 22-Jährige nach dem 4:3-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Es war die Antwort auf die Frage, ob das 38. Länderspiel sein bisher bestes gewesen war. „Ich glaube, vier Scorer sind mir noch nie in einem Spiel gelungen“, ergänzte der Offensivspieler des FC Liverpool.