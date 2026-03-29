Länderspiel gegen Ghana: Nübel ersetzt Baumann – und so steht es um die anderen VfB-Profis

Der 29-Jährige wird an diesem Montag das Tor der Nationalelf hüten – doch auch die anderen Stuttgarter machen sich Hoffnungen auf einen Einsatz im DFB-Trikot.
Der Schwaben-Block hat sich geschlossen gezeigt. Erst schlenderten Deniz Undav, Chris Führich und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart in ihren neuen, blauen Trainingsanzügen zum Mannschaftsbus im St. Jakob Park. Kurz darauf folgten in den Stadionkatakomben Joshua Vagnoman und Alexander Nübel, um mit dem deutschen Nationalteam die nächste Dienstreise anzutreten. Von Basel über Freiburg nach Stuttgart. So sah die Route aus vor der Ankunft am Samstagabend im Waldhotel in Degerloch.