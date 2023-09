1 Der Plan geht auf: Rudi Völler und Hannes Wolf freuen sich über den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Avanti//

Es wirkt fast schon nostalgisch. Die deutsche Nationalelf hat beim Sieg gegen Frankreich alte Stärken gezeigt. Das ist noch keine endgültig Wende, sondern nur die Basis für weitere Erfolge, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











„Es gibt nur ein Rudi Völler!“ Das ist der Klassiker, den die Fußballfans intonieren, wenn der mittlerweile in Ehren ergraute Ex-Stürmer auf den Stadionrängen gefeiert wird. Seit Jahrzehnten. In Dortmund war der Hit wieder zu hören. Weil in der Begegnung mit Frankreich schnell klar war, dass da eine andere deutsche Nationalelf auf dem Platz stand als wenige Tage zuvor gegen Japan.