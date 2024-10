Länderspiel gegen Deutschland: Diese Ex-VfB-Spieler stehen im bosnischen Nationalteam

9 Ermin Bicakcic spielte einst in der Jugend und bei den Profis des VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie schauen wir auf weitere Ex-Stuttgarter im bosnischen Nationalteam. Foto: imago//Domenico Cippitelli

Am Freitagabend spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina. Dabei werden nicht nur zahlreiche aktuelle VfB-Profis auf dem Platz stehen. Sondern auch ehemalige – auf beiden Seiten.









An diesem Freitagabend (20.45 Uhr) spielt das deutsche Fußball-Nationalteam in Zenica um Punkte in der Nations League. Klar ist: In der deutschen Startelf, die gegen Bosnien-Herzegowina antritt, wird mindestens ein Profi des VfB Stuttgart stehen. Alexander Nübel wird im Tor stehen, zudem ist der Einsatz von Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav wahrscheinlich. Drei weitere Spieler der Stuttgarter könnten zudem eingewechselt werden.