Länderspiel: DFB-Stars kommen auf einem Umweg nach Stuttgart
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Die beiden VfB-Angreifer Deniz Undav (links) und Chris Führich hoffen auf einen Länderspiel-Einsatz in Stuttgart. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft tritt als nächstes in der MHP-Arena an. Am Montag geht es gegen Ghana – und vor der Ankunft im Hotel unternimmt sie einen Abstecher.

Der Tross des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) macht sich an diesem Samstag auf den Weg ins Schwabenland. Von Basel führt der Weg über Freiburg nach Stuttgart. Nach dem 4:3-Sieg in der Schweiz fährt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Test zunächst am Vormittag in den Breisgau, um dort noch zu trainieren. Von Freiburg geht es dann im Bus weiter in Richtung Degerloch, wo die DFB-Asuwahl im Waldhotel residiert. Als ngefähre Ankunfstzeit wird 18 Uhr angegeben.

 

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In der Stuttgarter MHP-Arena tritt die Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) im nächsten Freundschaftsspiel gegen Ghana an. Das Stadion ist bereits ausverkauft, wie der DFB mitgeteilt hat. Nur noch einzelne Restkarten sind verfügbar. Mit Hoffnungen auf einen Einsatz fahren auch die Profis des VfB Stuttgart zurück in die Heimat. Angelo Stiller kam bereits in der Schweiz zum Einsatz. Zusätzlich sind noch Deniz Undav, Chris Führich, Josha Vagnoman und der Torhüter Alexander Nübel nominiert.

 