Lämmerzeit in Gengenbach

1 Das Lamm in Reinhard Bischlers Armen ist erst einen Tag alt und zu klein auf die Welt gekommen. Border Collie Ben ist auf dem Hof für das Hüten der Schafe zuständig. Foto: Merz

Seit mehr als 45 Jahren züchtet Reinhard Bischler Schafe. Auf seinem Anwesen bei Gengenbach leben derzeit rund 300 Tiere – jeden Tag können es mehr werden, denn es ist Lämmerzeit. Wichtig ist ihm, seine Liebe für Natur und Tiere weiterzugeben.









Es riecht nach Stroh, zwei Hunde kommen neugierig ans Tor und die rund 350 Schafe blöken so laut, dass man teilweise sein eigenes Wort nicht versteht. In Arbeitsmontur – mit grüner Latzhose und braunem Hut – ist Reinhard Bischler bei dem Besuch unserer Redaktion auf seinem Anwesen bei Gengenbach gerade im Stall beschäftigt. „Ich bin täglich hier, in der Lämmerzeit auch nachts“, erklärt er.