Berlin - Mit einem ungewöhnlichen Outfit und einer Tasche mit politischer Botschaft kam die feministische Rapperin Lady Bitch Ray am Sonntag in den Bundestag.

Die Künstlerin und Wissenschaftlerin, die mit bürgerlichem Namen Reyhan Sahin heißt, trug einen weißen Schleier, Kleid und Overknee-Stiefel sowie eine blaue Tasche auf der „Nazis Raus“ und „no AfD“ standen.

Politische Botschaften bei der Wahl

Sie nahm am Sonntag für die Linke in Berlin an der Bundesversammlung teil, die den Bundespräsidenten wählen sollte.

Es war nicht die einzige politische Botschaft bei der Wahl des Bundespräsidenten: Auch Linke-Kandidat Gerhard Trabert für das Bundespräsidentenamt trug eine Botschaft auf seiner Krawatte: „Leave no one behind“ - Lasse niemanden zurück!

Frank-Walter Steinmeier war am Sonntag in Berlin im ersten Wahlgang in eine zweite Amtszeit gewählt worden. In der Bundesversammlung erhielt er 1.045 von insgesamt 1.425 gültigen Stimmen.