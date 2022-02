Rohr knallt bei Geislingen in die Frontscheibe eines Autos

1 Weil die Ladung auf einem Pritschenwagen nicht richtig gesichert war, rutschte sie herunter und beschädigte ein Auto. (Symbolfoto) Foto: Symbol-Foto: jgfoto – stock-.adobe.com

Ein nicht gut gesichertes Rohr ist von einem Pritschenwagen gerutscht und in die Frontscheibe eines Autos geknallt. Der Unfall ist am Mittwochvormittag auf der L 415 bei Geislingen passiert.















Geislingen - Ein 38-Jähriger war vormittags mit seinem Pritschenwagen auf der Landesstraße von Geislingen in Richtung Rosenfeld unterwegs. Auf der Ladefläche hatte er mehrere etwa fünf Meter lange Kunststoffrohre gelagert. In einer Rechtskurve verrutschten die nicht richtig gesicherten Rohre und knallten gegen die Frontscheibe eines entgegenkommenden Autos. Die 65-jährige Fahrerin und die 78 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Allerdings war das Auto nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Blechschaden liegt bei etwa 8000 Euro, teilt die Polizei mit.