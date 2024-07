Ladies Open in Hechingen: Turnierboss Gerhard Frommer über das Turnier und seinen Abschied

Ladies Open in Hechingen

1 Gerhard Frommer ist neben den Spielerinnen das Gesicht der Ladies Open. Er ist seit der 1. Auflage des Turniers mit dabei. Foto: Kara

Vom 29. Juli bis 4. August finden die Ladies Open in Hechingen zum 25. Mal statt. Wir haben mit Turnierboss Gerhard Frommer, für den es die letzte Auflage in Verantwortung ist, ausführlich gesprochen.









Der Countdown läuft: In etwas mehr als zwei Wochen werden bei den Ladies Open die ersten Bälle gespielt. Die Auflage in diesem Jahr ist aus zweierlei Hinsicht etwas Besonderes: Zum einen steht das 25. Jubiläum an, zum anderen wird Gerhard Frommer letztmals für das Turnier verantwortlich sein. Sein Nachfolger steht mit Andreas Fechter bereits parat.