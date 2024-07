Ladies Open in Hechingen

1 Die 19-jährige Annika Schlag ist eine der Schiedsrichterinnen bei den Ladies Open in Hechingen. Foto: Kara

Für einen reibungslosen Ablauf bei den Ladies Open sorgen auch zahlreiche Schiedsrichterinnen. Wir haben mit Annika Schlag gesprochen.









Dienstag, 12 Uhr, Centre-Court in Hechingen: Die Sonne strahlt während Anna Gabric und Fiona Ganz um den Einzug ins Hauptfeld kämpfen. Gerade die Deutsche, welche die Partie am Ende verliert, ist sichtlich unzufrieden mit sich selbst. Alles im Griff hat auf ihrem Posten Schiedsrichterin Annika Schlag.