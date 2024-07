Gelungener erster Tag – Brenda Fruhvirtova am Dienstag im Einsatz

Ladies Open in Hechingen

Sohyun Park aus Südkorea setzte sich in ihrer Partie souverän gegen Mia Mack durch.

So stellt man sich einen Start in die Turnierwoche vor: Herrliches Wetter ohne Regenpausen und eine bereits gut mit Zuschauern gefüllte Anlage. Der erste Tag der Ladies Open ging reibungslos über die Bühne. So bilanzierte auch Turnierdirektor Thomas Bürkle auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es hat alles gepasst.“