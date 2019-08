Ladies Open Hechingen Heftige Regenfälle legen Turnier lahm

Hechingen - Der dritte Turniertag bei den 22. boso Ladies Open fiel sprichwörtlich ins Wasser. Weil es fast den ganzen Tag geregnet hatte, war an Tennis im Freien nicht zu denken. Drei Plätze in der Halle stehen für den Notfall zur Verfügung. Doch für Turnierdirektor Gerhard Frommer, Sportwart des TC Hechingen, ist dieser Notfall bisher nicht eingetreten, weshalb ein Ruhetag eingelegt wurde. "Noch ist es kein Problem", ist Frommer in keinster Weise berunruhigt. Bereits am Vortag hatte eine Wetter-App gecheckt und das Unheil kommen sehen.