5 Detlef Priester und Silke Cantana unterhalten sich noch gemütlich bei einem Sekt im Gastrobereich des Turniers, bevor sie sich das letzte Spiel des Abends auf dem Centercourt anschauen wollen. Foto: Stopper

Was gefällt den Besuchern am Weltranglisten-Tennisturnier Ladies Open in Hechingen? Wir haben uns auf dem Gelände umgehört.















Hechingen - Vorab vielleicht ein paar Worte zum Spiel. Wer auf der großen Tribüne Platz nimmt, ist beeindruckt: Alles sehr professionell aufgebaut. Und dann diese Disziplin. Wie Gladiatoren im antiken Rom stehen sich auf dem roten Sand zwei Kontrahentinnen gegenüber, von denen nur eine als Siegerin vom Platz gehen kann.

Es geht zwar nicht mehr um Leben und Tod, aber immerhin um Weltranglistenpunkte und eine mögliche Karriere als Tennis-Ass. Es steht also viel auf dem Spiel. Dennoch werden Schiedsrichterentscheidungen ruhig akzeptiert, das Publikum applaudiert sportlich fair bei tollen Aktionen, und das für beide Spielerinnen. Ruhig und präzise flitzen die drei Ballkinder über den Platz, sammeln für die Spielerinnen die Filzkugeln ein, verharren wieder still an ihren Positionen. Konzentration überall. Das "Plop" der Aufschläge, das Knirschen bei langen Ausfallschritten im Kies. Die Art, wie die Spielerinnen mit der Spannung umgehen. Ihr Gesicht, die Körperhaltung. Ein faszinierendes Schauspiel.

Wurstbude gibt Ahnung von Einsatzbereitschaft

Was das Turnier für den TC Hechingen als Ausrichter bedeutet, ist kaum vorstellbar, aber an der Wurstbude, wo Ehrenamtliche in der Hitze bruzzeln, kriegt man eine Ahnung. Hier stehen unter anderem Natascha Claussen und Christa Schempp. Natascha Claussen ist Mutter von zwei aktiven Jugendspielern im TC, "der Verein macht wirklich viel für die Kinder", sagt sie.

Bei Christa Schempp sind die Kinder längst nicht mehr in Hechingen, "zum Helfen verpflichtet wäre ich eigentlich nicht", sagt sie, "aber wenn man mich fragt, kann ich schlecht nein sagen". Nun heißt es Wurst statt Filzball. Der Stand ist auf der Rückseite der Tribüne. Von den Tennisspielen sehen sie nichts. Der Mann, den alle "Sepp" nennen, ist da leuchtendes Vorbild. Seit 23 Jahren steht er während des Turniers täglich am Wurststand, "und ich habe in der Zeit noch kein einziges Tennisspiel gesehen", sagt er und lacht.

"Für mich ist das wie Urlaub"

Abends 17 Uhr. Unterdessen haben sich Thomas und Katja Bruckdorfer mit Tochter Katja auf der Tribüne niedergelassen. Echte Tennisfans. Thomas Bruckdorfer ist im TC Hechingen, das Paar hat schon Tennis-Turniere in Stuttgart, Paris und New-York besucht, "hier kommt man den Spielerinnen aber viel näher", erzählen sie. Sie werden an mehreren Abenden in der Turnierwoche in Hechingen sein. Nicht nur Tennis schauen. Im Gastrobereich was essen steht auch an. Sie kennen viele der Zuschauer. Man freut sich auf nette Unterhaltungen. "Für mich ist das wie Urlaub", sagt Thomas Bruckdorfer.

Präzision und Kraft der Sportlerinnen

Auch Nadine und Marcel aus Rosenfeld haben sich den Abend Zeit für das Turnier genommen. Nadine hat mal als Jugendliche im TC Hechingen gespielt, dann aber die Lust daran verloren. Aber den Tennis an sich findet sie immer noch interessant, und mit den Ladies Open fühlt sie sich verbunden. "Die spielen richtig gut", sagt sie und schaut zu den Sportlerinnen auf dem Feld. Diese Präzision und Kraft, das mache einfach Spaß zuzusehen.

Auch Plaudereien im Gastrobereich sind wichtig

"Hier treffe ich Leute, die sehe ich nur ein Mal im Jah", sagt Detlef Priester strahlend. Er ist Selbstständig, kann sich die Arbeit so einrichten, dass er täglich zumindest ein paar Stunden auf dem TC-Gelände sein kann. Die Mischung aus Unterhaltungen im Gastrobereich und dem Zuschauen bei den Spielen sei schön. Wir Urlaub.

Mit Silke Cantana genießt er im Gastrobereich noch ein Getränk , bevor beide das letzte Spiel am Abend anschauen wollen. Das Besondere an Hechingen sei, dass man hier junge Spielerinnen sehe, die es manchmal ganz nach oben schaffen und die man dann sogar im Fernsehen sehen kann. Das Live-Erlebnis und die Nähe zu den Akteuren sei in Hechingen etwas ganz Besonderes, meint Silke Cantana.

Täglich von Freudenstadt aus auf dem Turniergelände

Ein Erlebnis, das Nina Müller und Dieter Bayer aus Freudenstadt in der Turnierwoche fast täglich eine Reise nach Hechingen wert ist. Dieter Bayer war früher selbst Turnierspieler, hat gegen die Hechinger manches Match ausgetragen, daraus seien nette Freundschaften hierher entstanden. Er genießt die freundschaftliche Stimmung hier, dass hier junge Talente antreten, die dann teilweise beachtliche Karrieren machen, die Nähe zu Spielerinnen und Veranstaltern. Er hat weltweit schon einige große Tennisturniere besucht, trotzdem sagt er bestimmt: "Für mich ist das eines der schönsten Turnier auf der Welt".