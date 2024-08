Ladies Open 2024: Klare Sache im Finale – Anna Bondar ist die Tennis-Königin in Hechingen

Klare Sache im Finale – Anna Bondar ist die Tennis-Königin in Hechingen

1 Anna Bondar sitzt freudestrahlend in ihrem neuen Auto. Foto: Kara

Anna Bondar ist die Tennis-Königin der Ladies Open 2024. Im Finale hatte sie gegen eine angeschlagene Ekaterina Makarova keinerlei Probleme. Die Zuschauer auf dem restlosen ausverkauften Centre-Court sahen eine einseitige Partie. Die Ungarin wird ihr Siegerauto behalten.









Das war deutlich: Mit 6:2; 6:0 setzte sich die Ungarin Anna Bondar, die an Nummer 2 in das Turnier ging, am Sonntag im Finale der 25. Ladies Open durch. Bondar ist – das lässt sich ohne Zweifel feststellen – eine verdiente Siegerin. Schließlich zeigte die 27-Jährige die gesamte Woche über tolles Turnier.