1 Sie haben im Schwarzwald-Baar-Kreis den ersten "Ladies’ Circle" gegründet und freuen sich, mit guten Taten Hilfsbedürftige zu unterstützen. Von links: Alinee Murer, Marie Saile, Sabrina Hinmelsbach, Amelie Hecht, Carina Limberger und Marleen Mehne. Es fehlt Kirstin Storz. Foto: Kaletta

Frauen, die Gutes tun möchten, tun sich zusammen – in Bad Dürrheim sind echte Pionierinnen unterwegs.















Bad Dürrheim - Freundschaft, Toleranz, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, positives Denken und Ehrenhaftigkeit sind die Grundpfeiler für die einzigartige Plattform "Ladies’ Circle". Sieben junge Frauen aus Bad Dürrheim, aus den Ortsteilen und aus Umgebung hat das überzeugt.

Soziales im Fokus

Sie haben sich zusammengetan und möchten sich aktiv für soziale Projekte einsetzen. Es sind Alinee Murer, Marie Seile, Sabrina Himmelsbache, Amelie Hecht, Carina Limberger, Marleen Mehne und Kirstin Storz. Die Damen sind alle zwischen 27 und 29 Jahre jung und kommen aus unterschiedlichen Berufen. Sie arbeiten im Medienbereich, im Steuerwesen, als Physiotherapeutin und drei von ihnen sind Zahnärztinnen. Sie sind befreundet, einige schon seit der Kindheit, sie lernten sich im Studium kennen und sind teilweise miteinander verwandt. Bei ihren regelmäßigen Treffen waren sie sich einig: "Wir wollen etwas Sinnvolles machen."

Aus einer Schnapsidee wird mehr

Zunächst sei es eine Schnapsidee gewesen, erzählen sie. Doch dann wurde es ernst und die Richtung stand fest: Sie bereiteten für sich die Plattform "Ladies’ Circle" vor. Noch sind sie in der Vorbereitungsphase, doch ihre Kennziffer 106 haben sie bereits.

Ladies’ Circle ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung von Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren. Örtlich selbstständige "Circles" führen jeweils etwa zwölf bis 25 junge Frauen unterschiedlicher Berufe und Wirkungsbereiche zusammen und engagieren sich gemeinnützig unter dem Motto "Freundschaft und Hilfsbereitschaft". Nach eigener Aussage hat die Organisation heute über 13 000 Mitglieder in 36 Ländern.

Pioniere im Landkreis

Mit der Gründung der Damen ist nun die erste Gruppierung dieser Art im Schwarzwald-Baar-Kreis entstanden. Sie empfinden sich als ein dynamisches Team, das bestens harmoniert. Geplant sei es, sich alle zwei Wochen in einer anderen Lokalität zu treffen, um sich auszutauschen.

Jedes Treffen werde mit einem Ritual beginnen, in dem jede berichtet, was sie persönlich in den vergangenen zwei Wochen erlebt, was sie bewegt und erfreut hat. Weitere gleichgesinnte und motivierte Damen im Alter von 18 bis 45 Jahren, ganz gleich aus welchen Berufsgruppen, sind in der Gruppe willkommen. Nach einem ersten Treffen und Kennenlernen werde gegenseitig entschieden, ob man zusammenpasst. Zusammentun möchten sie sich auch mit "Round Table", einer parteipolitisch und konfessionell neutralen Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, um gemeinsam etwas Gutes zu machen.

Voll motiviert

Beim Treffen der jungen Damen war zu spüren, dass sie es kaum erwarten können, gute Taten zu vollbringen. Als nächstes möchten sie die "Sternschuppenbande" unterstützen, die ganzheitliche Pflege für schwerst- und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche anbietet.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt werden die sieben Frauen am Sonntag, 20. Februar, haben. Vor dem Café Walz in der Bad Dürrheimer Friedrichsstraße werden sie ab 12 Uhr bei musikalischer Umrahmung Glühwein und Waffeln anbieten, solange, bis alles verkauft ist. Am 3. April solle in der Kurstadt im Hotel "Solegarten" die interne Gründungsfeier stattfinden.

Erste Kontakte mit der neugegründeten Gruppe können in den Medien Instagram und Facebook aufgenommen werden.