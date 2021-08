2 Günther Hauser nutzt die Gelegenheit. Foto: Otto

Viele gucken einfach nur neugierig, andere stöpseln begeistert den Akku in eine der Steckdosen ein: Die E-Bike-Ladestation "Carger Cube" mitten in Rottweil ist seit Anfang August in Betrieb. Unsere Zufallsbefragung bei Nutzern ergibt ein unterschiedliches Bild: Viele loben das neue Angebot, manche sehen auch noch etwas Verbesserungsbedarf.

Rottweil - An acht Plätzen kann man sein E-Bike kostenlos aufladen. Die Box steht in der Hochbrücktorstraße in unmittelbarer Nähe der Kapellenkirche und ist nicht zu übersehen. Rottweil will damit im Zuge der Mobilitätswende das Radfahren in Rottweil noch attraktiver machen. Und das Angebot kommt an: Seit die Ladestation aufgestellt ist, ist – zumindest bei schönem Wetter – meistens Betrieb.

"Das ist eine super Sache", freut sich Günther Hauser. Der Rottweiler ist viel mit dem E-Bike unterwegs und nutzt nun die Möglichkeit, das Rad im Charger Cube zu laden, während er in der Stadt einen Kaffee trinkt oder anderes erledigt. Gut findet er, dass das Fahrrad nicht nur geladen wird, sondern auch gleichzeitig geschützt und sicher abgestellt werden kann. Den Standort könne man hinsichtlich der Optik so mitten in der Stadt nochmal überdenken, meint er – allerdings werde der Charger Cube so natürlich auch gleich von Auswärtigen gefunden.

Akku noch nicht voll

So ging es auch einem Touristen "aus dem tiefsten Bayern", der mit seiner Frau im Wohnmobil und mit den E-Bikes Urlaub macht. Schon zehn Tage seien sie unterwegs – jetzt steht Rottweil auf dem Programm, und nach einer großen Radrunde durch die Umgebung seien sie hocherfreut gewesen, als sie bei der Fahrt in der Stadt die große Ladebox entdeckten.

Allerdings: Nach eineinhalb Stunden Aufenthalt in der Stadt seien sie nun etwas enttäuscht. "Der Akku ist noch nicht voll – dabei war ohnehin noch einiges drin", meint der Bayer etwas ratlos. Hier sind die erfahrenen E-Biker Schnelleres gewohnt. Und nicht zuletzt werde auf der Rottweiler Ladestation ja mit extra schneller Ladezeit geworben, meinen sie.

Dennoch: So ein Angebot sei wunderbar für eine Stadt, loben sie. Und Rottweil an sich sei natürlich auch toll. Mit dem Wohnmobil wollen sie nun als nächstes nach Nagold weiterziehen – mal gucken, ob das E-Bike dort irgendwo schneller lädt.

Ach ja: Auch E-Autos finden bekanntlich direkt in der Innenstadt eine "Tankstelle". Die Ladestation auf der anderen Seite der Hochbrücktorstraße, in Sichtweite zum "Charger Cube", wird ebenfalls viel genutzt. Sie ist eine von inzwischen etlichen im ganzen Stadtgebiet. Ganz im Sinne des Mobilitätskonzepts.