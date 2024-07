Ladesäulenranking: Wo E-Auto-Fahrer die meisten Ladesäulen finden

1 Wer an öffentlichen Säulen laden will, findet zunehmend neue Standorte – nicht nur in Großstädten und an der Autobahn (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

E-Autos können immer öfter an der Straße, auf Parkplätzen und an Tankstellen laden. In Baden-Württemberg haben die Ladesäulen 2023 einen großen Sprung gemacht – doch nicht überall gleich stark. Unser Ladesäulenranking zeigt, welche Gemeinden die Nase vorn haben.









Auf Supermarktparkplätzen, an Autobahnen und in Parkhäusern: Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in Baden-Württemberg ist seit 2023 stark angestiegen, an immer mehr Orten können Fahrer inzwischen ihr E-Auto laden. Ende März standen im Land mehr als 20 000 öffentliche Ladepunkte, ein Zuwachs von rund 37 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang 2023. Das zeigt das Ladesäulenranking unserer Redaktion, das auf dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur beruht.