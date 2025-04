Ladesäulen in Donaueschingen: Hier zapfen E-Autos ihren Strom

1 In Donaueschingen gibt es zwar 71 Ladesäulen für E-Autos. Aber nur ein Bruchteil davon kann so schnell laden wie diese beiden Säulen an der Bregstraße. Foto: Tobias Weißert

71 Ladepunkte stehen im Stadtgebiet zur Verfügung. Die Ladequalität der einzelnen Säulen ist jedoch unterschiedlich.









Link kopiert



1,65 Millionen Elektroautos gibt es zum Stand am 1. Januar 2025 in Deutschland. Im Schwarzwald-Baar-Kreis beträgt der Anteil der elektrischen Personenwagen laut Deutschlandatlas bei 1,95 Prozent (zum Vergleich: bundesweit liegt der Schnitt bei 2,1 Prozent). Obgleich der Anteil an Neuanmeldungen für die so genannten Stromer 2024 durch auslaufende Förderungen abgeflacht ist, schreibt der ADAC weiterhin von einem signifikanten Wachstum.