Ladenschluss droht: Nachfolger für Elektronikgeschäft in Lörrach verzweifelt gesucht

Jürgen Grunert schließt seinen Elektronik-Laden G-Tronik in der Lörracher Innenstadt. Die Kunden sind entsetzt. Ein Nachfolger wird verzweifelt gesucht.
Wer das Geschäft in der Spitalstraße 19 zum ersten mal betritt, staunt nicht schlecht: Wände und Stellwände sind gespickt mit hunderten von Schublädchen und Fächern, in denen sich Kleinstteilchen befinden; aufgewickelte Kabel reihen sich Dutzendfach aneinander, daneben Handyhüllen, Elektriker-Zange, Lupe, Druckerpatronen, Knopfzellen, DC-Stecker, Klemmen, Buchsen, ein Cassetten-Adapter – hier gibt es alles, was sich um Elektronik und Zubehör dreht.