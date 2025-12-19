Im baden-württembergischen Einzelhandel wird immer mehr gestohlen. „Das ist mir zutiefst zuwider“, sagt Sabine Hagmann vom Handelsverband. Doch wie hoch ist der Schaden?
Die Einzelhändler im Land schlagen wegen des grassierenden Diebstahls in den Läden Alarm. „Ich frage mich, weshalb die Leute so hemmungslos sind. Das hat auch mit fehlenden Kontrollen und fehlender Strafverfolgung zu tun. Das kann sich ein Rechtsstaat doch nicht bieten lassen, das geht zulasten von uns allen“, kritisierte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, im Gespräch mit unserer Zeitung.