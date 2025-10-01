Jörg Hieber, Senior-Chef des Unternehmens Hieber, äußert sich im TV-Magazin Report Mainz zur Entwicklung von Ladendiebstählen. Er skizziert, was sich verändert hat.
„Die Leute haben das Gefühl: Es passiert mir nichts“, sagt Firmengründer Jörg Hieber mit Blick auf Ladendiebe im Beitrag von Report Mainz (ARD). Selbst dann, wenn Supermärkte überwacht, Diebstähle dokumentiert und mutmaßliche Täter angezeigt würden. Hakan Dirim, Chef des Sicherheitsdienstes bei der Firma Hieber, bestätigt die Problematik. Die Folge: Ladeninhaber fühlten sich allein gelassen.