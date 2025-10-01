Jörg Hieber, Senior-Chef des Unternehmens Hieber, äußert sich im TV-Magazin Report Mainz zur Entwicklung von Ladendiebstählen. Er skizziert, was sich verändert hat.

„Die Leute haben das Gefühl: Es passiert mir nichts“, sagt Firmengründer Jörg Hieber mit Blick auf Ladendiebe im Beitrag von Report Mainz (ARD). Selbst dann, wenn Supermärkte überwacht, Diebstähle dokumentiert und mutmaßliche Täter angezeigt würden. Hakan Dirim, Chef des Sicherheitsdienstes bei der Firma Hieber, bestätigt die Problematik. Die Folge: Ladeninhaber fühlten sich allein gelassen.

Die Entwicklung der Ladendiebstähle In den 16 Märkten von Hieber seien 2023 insgesamt 171 Ladendiebe erwischt worden, 2024 waren es 274, und bis Juli 2025 seien bereits über 200 Diebe gestellt worden, wird im Beitrag von David Meiländer für das Fernsehmagazin berichtet. Unterdessen würden diese tendenziell aggressiver. Manche müssten von mehreren Sicherheitsleuten festgehalten werden, sagt Jörg Hieber. Die Häufigkeit, die Unverschämtheit, die Aggressivität: All das habe sich verändert.

Der finanzielle Schaden ist hoch

Die Dunkelziffer dürfte bei Ladendiebstählen hoch sein. Mit Blick auf die finanziellen Konsequenzen gilt aber: Die Masse macht’s. Wie unsere Zeitung berichtete, verursache Ladendiebstahl im deutschen Einzelhandel hohe Schäden: Laut einer Studie des Handelsforschungsinstituts EHI belief sich der wirtschaftliche Verlust im Jahr 2024 auf knapp drei Milliarden Euro. In Baden-Württemberg entstand ein Schaden in Höhe von fast 600 Millionen Euro.

Ein Problem für die Händler sei, dass Diebstähle zu oft keine strafrechtlichen Folgen hätten – trotz eindeutiger Sachlage und Anzeige, wie in Meiländers Beitrag betont wird. Viele Fälle würden wegen „Geringfügigkeit“ eingestellt.

Die Situation der Justizbehörden

In den Antworten der von Report angeschriebenen Staatsanwaltschaften werde unter anderem mehrfach auf folgenden Umstand hingewiesen: „Ladendiebstähle werden bei der Staatsanwaltschaft (...) statistisch nicht gesondert erfasst, so dass keine Zahlen, auch nicht schätzungsweise, mitgeteilt werden können“, zitiert das Fernsehmagazin.

Im TV-Beitrag wird zudem deutlich, dass die Einstellung von Verfahren auch mit der derzeitigen personellen Ausstattung der Justizbehörden zusammenhängen könnte. Die Arbeitsbelastung sei hoch, habe die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges erklärt. Dies, obwohl im Bundesland mit zusätzlichem Personal gegengesteuert werde.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Dieter Hieber im Anschluss an seinen Auftritt bei Stern TV insbesondere die Situation im „kleinen“ Hieber am Bahnhofsplatz beschrieben. „Es wird immer schlimmer“, sagte er. Ladendiebstahl gehöre in dem Markt zum Alltag, die Polizei sei im Dauereinsatz. „Meine Mitarbeiter werden angepöbelt, beschimpft bespuckt,“ so Hieber.

Der wirtschaftliche Schaden durch Ladendiebstähle belaufen sich auf bis zu 70 000 Euro im Jahr, so der Firmenchef.

Ladendiebe lassen sich kaum abschrecken

Und: Die Diebe ließen sich kaum abschrecken. Eine Frau sei trotz Hausverbots bereits mehr als zwanzig Mal illegal in den Markt gekommen – obwohl sie Sicherheitsdienst und Polizei bekannt sei.

„Wir haben hier zig Ordner voller Nachrichten von der Staatsanwaltschaft, dass die Verfahren eingestellt wurden“, berichtete Dieter Hieber. „Unsere Anzeigen führen ins Nichts.“

Er fordert von der Politik ausdrücklich, auf diese Entwicklung zu reagieren und Ladendiebstähle konsequenter zu verfolgen.