Ladendieben auf der Spur: Was im Lörracher Hieber so alles geklaut wird

Alina Raucci arbeitet bei einer Sicherheitsfirma. Einer ihrer Arbeitsplätze ist der Hieber-Markt am Bahnhofsplatz in Lörrach. Sie erzählt von krassen Einsätzen.

Die Frau hat zwei Taschen vollgepackt mit Sektflaschen, weitere in ihren Rucksack und unter ihren Pulli gestopft. Das Ganze ist so auffällig, dass es schon wieder unauffällig ist. Alina Raucci spurtete los. Und erwischt die Frau am Ausgang des Lörracher Hieber-Marktes am Bahnhofsplatz. Die Diebin wehrt sich mit Händen und Füßen. Es kommt zu einem heftigen Gerangel, Kollegen eilen zur Hilfe. Eine Situation wie aus einem Krimi. Für Alina Raucci ist so etwas Alltag.

Unsere Empfehlung für Sie Unmut in Lörrach So sehen andere Gastronomen die Situation am Bahnhofsplatz Müll, herumlungernde Männer, laute Musik und Drogen: Dies beklagt die Inhaberin des „Ganges“ vor ihrem Restaurant. Wie sehen andere Gastronomen die Situation am Bahnhofsplatz? Die 32-Jährige macht ihren Job mit Herzblut. Und stellt klar: Diebstahl sei weiß Gott kein Kavaliersdelikt. „Man schadet damit ja der ganzen Gesellschaft“, erzählt sie unserer Redaktion.

Eigentlich wollte die Müllheimerin Friseurin werden, schloss die Ausbildung auch ab. Nebenher jobbte sie in Spielhallen. Und erlebte, was Sucht – in diesem Falle Spielsucht - mit den Menschen machen kann. „Da gab es Männer, die morgens in ihren Arbeitsklamotten in der Spielhalle auftauchten. Zu Hause haben sie wahrscheinlich erzählt, dass sie zur Arbeit gehen.“

Vom Flüchtlingsheim zum Supermarkt

Über eine Zeitungsannonce wurde die junge Müllheimerin dann auf das Arbeitsangebot einer Sicherheitsfirma aufmerksam. Zunächst wurde sie in einem Flüchtlingsheim für Frauen und Kinder eingesetzt. Leicht war das nicht. „Diese Menschen haben viel Schreckliches erlebt. Haben Männer, oder gar Kinder verloren, sind oft traumatisiert. Ich habe sehr viele sehr liebe Menschen kennengelernt. Am Anfang habe ich von deren Schicksal schon viel mit nach Hause genommen“, sagt sie. Doch man müsse lernen, abzuschalten.

Nach einer Babypause wechselte sie die Firma. Nun arbeitet sie bei HD Sicherheit mit Sitz in Eschbach. Ihre Einsätze sind im ganzen Kreis gestreut. Mit am häufigsten aber ist sie im Hieber-Markt am Bahnhofsplatz. Eigentlich ein sehr schöner Ort, mit Cafés, Läden, viel Grün, findet sie. Aber: „Es ist krass, was hier abgeht.“

Natürlich hat sie Schulungen und Deeskalationstraining absolviert. „Dennoch muss jeder seine eigene Art des Umgangs finden“, erklärt sie. Es gebe tatsächlich wenige Frauen in ihrem Job, diese aber wirkten oft deeskalierend. „Ich will den Menschen ja auch nicht als Bedrohung gegenübertreten.“

Eine Hand steckt eine Flasche mit Nagellack in eine Hosentasche (gestellte Szene). Der Schaden durch Ladendiebstahl geht in die Milliarden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Geklaut werde viel, immer mehr sogar, wie gerade in den Nachrichten zu hören war. Und die Diebe kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Alina Raucci hat inzwischen einen guten Blick dafür, wer potenziell straffällig wird. Denn tatsächlich wird bei jedem ertappten Warenklau die Polizei hinzugerufen, und es erfolgt eine Anzeige. „Das ist vielen, besonders Kindern und Jugendlichen, gar nicht so bewusst“, warnt sie. Schließlich stehe das dann aber auch im Führungszeugnis.

Irritierend reagierten zum Teil auch die Eltern. Manche brüllen ihre Kinder an, andere schieben die Initiative zur Tat auf die Schulfreunde, wieder andere verharmlosen das Ganze. Zuweilen zweifelt sie an der Erziehung der Eltern.

Eine Flasche verschwindet. Foto: Oliver Berg/dpa

Zwei- bis dreimal im Monat muss sie dann vor dem Amtsgericht aussagen, um den Diebstahl zu schildern. Viele Verfahren würden indes fallengelassen, wundert sie sich manchmal. Es kommt auch vor, dass Diebstahltäter sie später auf der Straße ansprechen, anpöbeln, gar bedrohen. In Lörrach geht sie daher ungern privat einkaufen. „Meine Familie hat immer ein bisschen Angst um mich. Meine Tochter findet meinen Beruf aber toll. Sie ist stolz auf mich und möchte einmal Polizistin werden.“ Schwierig sei es für sie, selbst einkaufen zu gehen. „Ich scanne immer alles ab nach potenziellen Dieben“, lächelt sie. Und hat schon so mancher Kollegin einen Hinweis gegeben.

Rippenstöße und blaue Flecken

Gefährlich könne der Job schon auch sein. „Mehr als ein paar Rippenstöße und blaue Flecken habe ich aber zum Glück noch nicht abbekommen“, sagt sie. Und sie ist dankbar für all die Menschen, die in solchen Situationen Zivilcourage zeigten. „Leider gibt es auch viele, die einfach wegschauen.“ Verstehen kann sie das nicht. Schließlich könne jeder in die Situation kommen, dass er Hilfe braucht.

Nicht alle Ware landet korrekt im Einkaufswagen. Foto: Fabian Sommer/dpa

39 Kameras sind an allen Ecken im Markt verteilt. Im Büro verfolgt die junge Frau die Kunden, klickt immer wieder andere Bereiche an. Wo die Hotspots sind, weiß sie genau: bei Mode-Getränken beispielsweise oder bei Kosmetik. Dabei seien die Diebe höchst einfallsreich. In der bereits bezahlten Brötchentüte verschwindet der edle Schinken. Teure Cremes werden in Billigkartons umgepackt. Artikel verschwinden unter dem Hut, werden in Socken oder BHs gestopft.

Eine Herausforderung seien auch die Scanner-Kassen erzählt sie. „Da wird dann nur eine Red Bull-Dose drübergezogen statt zwei“, so ein Beispiel. Wenn sie das sieht, wird es sportlich. „Ich bin Dieben schon bis über den ganzen Bahnhofsplatz bis zum Zug hinterher“, sagt sie. Sport mache sie eigentlich keinen. „Aber da kenne ich nichts und gebe alles“, lacht sie.

Den potenziellen Dieben gegenüber weist sie sich aus, bittet sie dann höflich ins Büro, die Polizei wird hinzugerufen. Viele kämen auch deswegen mit, weil ihnen die lautstarken Diskussionen in der Öffentlichkeit peinlich seien. Unterstützung bekommt sie dabei von weiteren Kollegen, beispielsweise dem Security-Personal, das oft vor dem Markt bereitsteht.

Die Ausreden seien oft abenteuerlich und wechselten oft im Laufe der Befragung: „Ich habe vergessen zu bezahlen“, „Ich wollte noch mal zurückkommen und zahlen“, „Der Scanner hat halt nicht funktioniert“, „Ich wollte am Backstand bezahlen“. Auch der Weg ins Büro sei spannend, erzählt die 32-Jährige. „Viele versuchen unterwegs, geklaute Ware loszuwerden.“ In der Regel vergeblich. Denn Alina Raucci schaut genau hin.

In fast allen Läden gibt es Überwachungskameras.

Das Ganze sei ohnehin eine Arbeit, die viel Konzentration erfordere. Gestohlen werde von Menschen aus allen Schichten. Die Bandbreite reicht vom Junkie über Schüler und seriöse Angestellte bis zur Oma mit Rollator. Und natürlich tut ihr der ein oder andere auch leid. Aber: Der Handlungsspielraum für Alina Raucci ist gering. Prinzipiell muss jeder Diebstahl verfolgt werden.

Ihr Bauchgefühl trügt sie selten

Bei vielen hat sie schon das entsprechende Bauchgefühl. „Bei geplantem Diebstahl sind die Täter oft nervös, schauen sich oft um, suchen, wo die Kameras sind.“ Klassische Diebe seien oft alkoholisiert oder unter Drogen. „Hier am Platz gibt es das leider häufig.“ Viele hätten Hausverbot, scherten sich aber nicht darum. Einen ganzen Ordner mit Namen von solchen Personen hat sie im Büro stehen. Dennoch könne man nie rein nach dem Äußeren gehen.

Mit ihrer Berufserfahrung war sie schon mehrfach im Fernsehen. Sie liebt ihre Arbeit. Ob sie selbst als KInd schon mal etwas hat mitgehen lassen? „Niemals!“