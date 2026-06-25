Ladendieben auf der Spur: Was im Lörracher Hieber so alles geklaut wird

Alina Raucci arbeitet bei einer Sicherheitsfirma. Einer ihrer Arbeitsplätze ist der Hieber-Markt am Bahnhofsplatz in Lörrach. Sie erzählt von krassen Einsätzen.
Die Frau hat zwei Taschen vollgepackt mit Sektflaschen, weitere in ihren Rucksack und unter ihren Pulli gestopft. Das Ganze ist so auffällig, dass es schon wieder unauffällig ist. Alina Raucci spurtete los. Und erwischt die Frau am Ausgang des Lörracher Hieber-Marktes am Bahnhofsplatz. Die Diebin wehrt sich mit Händen und Füßen. Es kommt zu einem heftigen Gerangel, Kollegen eilen zur Hilfe. Eine Situation wie aus einem Krimi. Für Alina Raucci ist so etwas Alltag.