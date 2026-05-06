Laden vor der Schließung: Abschied vom Lahrer „Naschwerk“

Das Facheinzelhandelsgeschäft für Leckereien in der oberen Marktstraße ist nur noch bis Ende Juli geöffnet.
Beim Besuch unserer Redaktion erzählt Gabriele Lässle, dass sie dem Ende des „Naschwerks“ mit einem lachenden und einem weinende Auge entgegenblickt. Sie liebe das Geschäft und habe viel Herzblut hineingesteckt. Und sie wisse auch jetzt schon, dass ihr die Kunden fehlen werden – „da sind viele sympathische Menschen darunter“, sagt die gebürtige Lahrerin schmunzelnd, umgeben von feinsten Leckereien, Tee und duftendem Kaffee. Jedoch: Das Rentenalter habe sie bereits im vergangenen Jahr erreicht. Sie merke, dass ihr die Arbeit schwerer falle, vor allem der bürokratische Aufwand, der mit dem Führen eines Geschäfts verbunden sei. Deshalb sei es nun an der Zeit, aufzuhören.