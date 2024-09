Laden in Iselshausen zu: „Das Geschäft war unser Lebensinhalt“

1 Herbert und Ingrid Reinhardt in dem Metzgerladen, den sie 37 Jahre lang betrieben haben. Seit 1. August ist er zu. Foto: Bernklau

37 Jahre lang gehörte die Metzgerei von Herbert und Ingrid Reinhardt in der Hauptstraße einfach zu Iselshausen und zu Nagold dazu. Doch nun haben die Reinhardts ihr Geschäft geschlossen. Doch von der Versorgung der Menschen mit Fleischwaren wollen sie dann doch nicht ganz lassen.









Den kleinen, 37 Jahre alten, Zeitungsausschnitt haben sie sofort zur Hand. Er zeigt sie in jungen Jahren an der Theke ihrer Metzgerei in der Hauptstraße in Iselshausen, die sie erst kurze Zeit vorher eröffnet hatten. „Was haben wir in dieser Zeit alles mit unseren Kunden erlebt, da könnte man echt ein Buch darüber schreiben“, erinnert sich Ingrid Reinhardt und lacht.