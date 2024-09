as Heidelbeerdorf Enzklösterle ist von der Einwohnerzahl her gesehen die kleinste Gemeinde im Kreis Calw. Hat aber mit einer „Tante-M“-Filiale den ersten Lebensmittelladen im Kur- und Bäderkreis, der an 365 Tagen im Jahr und damit täglich durchgehend von 5 bis 23 Uhr am späten Abend geöffnet ist.