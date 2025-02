1 Die neue Staffel "LOL"-Staffel startet über Ostern auf dem Streamingdienst Prime Video. Foto: ---/Agentur filmcontact/Prime Video/dpa

Zehn Entertainer, 40 Kameras und eine Spaßbremse: Die Comedyreihe «LOL» geht im Frühjahr in die sechste Staffel. Jetzt steht auch fest, wann genau.









München - Die sechste Staffel der Comedyreihe "LOL: Last One Laughing" startet an Gründonnerstag (17. April) mit den ersten beiden Episoden. Das gab der Streamingdienst Amazon Prime Video bekannt. Danach folgen wöchentlich zwei Folgen.