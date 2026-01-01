La Scala in Stuttgart schließt Lieber das Restaurant auflösen, als es einem Nachfolger zu übergeben
Kathrin Haasis 01.01.2026 - 06:00 Uhr
Von Tellerwäschern zu Restaurantbesitzern: Roberto Zollino und seine Frau Pompea schließen nach fast 40 Jahren das La Scala. Ihr Restaurant passt nicht mehr in die Zeit.
Ende März servieren Roberto und Pompea Zollino ein Abschiedsmenü im La Scala – und beenden damit die Geschichte des Stuttgarter Edelitalieners. Danach wollen der 56-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau nur noch als Caterer ihre Gäste bewirten. Denn ihr Restaurant passt nicht mehr in die Zeit, erklärt er im Interview.