"La Pergola" im Lockdown Balinger Gastronom ärgert sich über Corona-Verordnung

"Es gibt aktuell einfach keine Perspektive", ärgert sich Di Prima: "Meine italienischen Freunde können schon längst wieder ihre Gäste bewirten, doch hier in Deutschland bewegt sich einfach nichts!" Besonders ärgert ihn die aktuelle Ungewissheit.: "Ich bin sehr enttäuscht von der Regierung."

Di Prima würde sich wünschen, dass es von Seiten der Bundesregierung klarere Ansagen gibt: "Wenn sie wenigstens sagen würden: Bis Ostern müsst ihr noch geschlossen bleiben, und es gibt Hilfen, die sich aber stark verzögern werden. Das wäre zumindest ehrlich und man wüsste, womit man zu rechnen hat." So wie es im Moment läuft, fühle er sich aber nur noch "verarscht".

Und wie sieht es mit der staatlichen Unterstützung aus? Die gebe es zwar, räumt Di Prima ein, aber es gebe einige Probleme. So habe er beispielsweise mit massiven Verzögerungen zu kämpfen. Sowohl die Hilfen für November als auch Dezember seien bislang nur teilweise ausbezahlt worden. Außerdem sei das Antragsverfahren äußerst kompliziert.

"Man geht ja nicht nur essen, weil man satt werden möchte"

Auch beim Kurzarbeitergeld gebe es Schwierigkeiten: "Grundsätzlich muss ich beim Kurzarbeitergeld immer in Vorleistung gehen. Bei einem der Anträge hatten wir aber leider einen Fehler drin, sodass sich das auch wieder extrem verzögert."

Um zumindest etwas Umsatz zu generieren, bietet das "La Pergola" einen Abholservice an. "Anfangs im November lief es noch recht gut. Aber je mehr Zeit vergeht, desto schlechter läuft es", meint Di Prima. Aktuell generiere man in einer Woche etwa so viel Umsatz wie normalerweise an einem Tag.

"Die Leute sind einfach müde und haben keine Lust mehr. Man geht ja nicht nur essen, weil man satt werden will. Man möchte unter Leuten sein und sich einen schönen Abend machen", fügt seine Schwester Maria Di Prima hinzu.

Italienische Freunde fragen: "Was ist los bei euch in Deutschland?"

Ihr Restaurant sei einfach nicht als Abholservice gedacht. "Das ist eigentlich nicht unsere Arbeit. Wir wollen den Menschen ein schönes Erlebnis bei uns bieten", so Maria Di Prima weiter. Mit Essen aus Pappschachteln, das zu Hause wieder aufgewärmt werden müsse, habe das aber nur wenig zu tun.

Santo Di Prima hofft nun, dass der harte Lockdown bald vorbei ist: "Meine italienischen Freunde schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und fragen: ›Was ist nur los bei euch in Deutschland? Ihr habt doch sonst immer so gute Strukturen und eine hervorragende Führung aus Berlin.‹" Der Gastronom ist allerdings der Auffassung, dass es wahrscheinlich vor Ostern nur wenige Lockerungen geben wird.