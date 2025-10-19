„La Florale poétique“: Ausstellung im Stadtmuseum zeigt Werke von Marie Dréa

Die diesjährige Ausstellung zur Chrysanthema fällt aus dem Rahmen. Marie Dréa zeigt im Stadtmuseum „La Fleur poétique“, wozu auch Zeichnungen von Chrysanthemen gehören.
Der Kontrast zur kommenden Blumenschau könnte kaum größer sein. Lahr wird ab diesem Wochenende „im Herbst blühen“, und das – je nach Wetter – in den kräftigen Farben des gesamten Regenbogens. Die Ausstellung im zweiten Obergeschoss des Museums besticht durch Töne und Schattierungen, überwiegend zwischen Schwarz und Weiß, mit wenigen, dafür prägnant gesetzten Farben. Zur Technik der, heute in der Nähe von Straßburg lebenden, Künstlerin gehören Tusche, Stifte und die Struktur des Papiers, auf dem sie ihre Kunst entwickelt.