1 Spezialisten aus Österreich sind am Hang zugange und räumen weitere lose Gesteinsbrocken. Foto: Landratsamt

Nach dem Felssturz zwischen Oberndorf und Lindenhof informiert das Landratsamt am Freitagmittag über die Lage. Es gibt gute Nachrichten.









Der Schock war am Donnerstagnachmittag groß: Massive Felsbrocken stürzten auf die L415 zwischen Oberndorf und Lindenhof. Am Freitag sind seit dem Morgen Spezialisten aus Österreich in Kletterausrüstung am Werk und hängen im Hang hoch über der Fahrbahn.