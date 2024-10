1 Zwischen Epfendorf und Talhausen ist in der Nacht auf Samstag ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der in der Nacht auf Samstag auf der Straße zwischen Epfendorf und Talhausen einen Unfall verursacht hat.









Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro ist am frühen Samstagmorgen an einem Auto nahe Epfendorf entstanden. Ein Autofahrer war unvermittelt in die Leitplanke gefahren, weil ihm ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen war.