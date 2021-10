1 Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Pleul

Bei einem Unfall auf der L 415 zwischen Rosenfeld und Geislingen sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung zur K 7122 in Richtung Binsdorf.















Geislingen - Ein 54-Jähriger war laut Polizeibericht gegen 16.50 Uhr mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Landesstraße einfahren. Ohne anzuhalten, fuhr er in die vorfahrtsberechtigte L 415 ein. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Geislingen heranfahrenden VW Scirocco zusammen. Dessen 21 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte nahezu ungebremst in die Seite des Suzuki.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki nach links über die Gegenspur abgewiesen und überfuhr das Haltestellenschild der dortigen Bushaltestelle, bevor der Wagen in der angrenzenden Wiese zum Stehen kam.

Beide Beteiligten ins Krankenhaus gebracht

Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision laut Polizei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ebenfalls zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Neben dem Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr

zur Reinigung der Fahrbahn von den Trümmerteilen mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.