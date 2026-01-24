L 404 bei Pfalzgrafenweiler: Bis der Kreisverkehr kommt, muss am Durrweiler Kreuz ein Provisorium her

Die Planung des Kreisverkehrs am Unfallschwerpunkt Durrweiler Kreuz bei Pfalzgrafenweiler zieht sich – zu lange, meint unser Leser Johannes Leibold.
Nachdem die berüchtigte Unfallstelle Durrweiler Kreuz seit Jahren einen Unfallschwerpunkt durch zu schnelles Fahren und Missachtung der Stoppstelle darstellt, soll nun richtigerweise ein Kreisverkehr Abhilfe schaffen. Was sich mir jedoch nicht erschließt: wieso erst jetzt, nachdem zwei Jahre verstrichen sind, die Vergabe des Planungsauftrags kurz bevorsteht und dann im besten Fall mindestens noch mal zwölf Monate bis zum Beginn der baulichen Umsetzung verstreichen.