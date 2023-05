Unfall auf B 463 bei Bisingen Autofahrerin übersieht Biker – Lebensgefahr

Nach dem Zusammenstoß mit einem Opel an der Auffahrt zur B 27 bei Steinhofen ist ein 30-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagmorgen mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden.