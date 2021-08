L 360 in Bisingen

1 Wenig Platz zwischen Gehweg und der Landesstraße 360: "Eine Gefahrenlage, welche weitergehende Maßnahmen erfordert, liegt im betreffenden Bereich der L 360 nicht vor", betont das Landratsamt. Foto: Gern

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Tempo 70, die Landstraße L 360 und ein schmaler Gehweg: Das sind nicht gerade die Bedingungen, die es für einen sicheren Hin- und Rückweg zur Lebenshilfe in Bisingen braucht. Doch wie lässt sich mehr Schutz für Fußgänger schaffen?

Bisingen - Am frühen Morgen oder mitten im Feierabendverkehr herrscht Gedränge an der L 360 vor der Lebenshilfe. Mitarbeiter und in der Lebenshilfe betreute Menschen sind vor dem Gebäude unterwegs. Der Gehweg ist schmal, zahlreiche Autos fahren direkt vorbei. "Wir haben mit der Gemeinde schon vieles besprochen, sie hat immer offene Ohren für uns", sagt Holger Klein, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe. "Allerdings sind wir auf keinen grünen Zweig gekommen." Klein betont dennoch: "Wir würden uns eine größere Sicherheit für unsere Leute wünschen."

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen