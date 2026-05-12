L 181 in Bräunlingen: Einschränkungen wegen Sanierungen
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Die L 181 vom Bereich Niederwiesenkreuzung Richtung Bräunlingen wird von Grund auf saniert. Foto: Dagobert Maier

Ab Juni 2026 müssen sich die Verkehrsteilnehmer in Bräunlingen auf Einschränkungen durch eine Ampelregelung einstellen.

Die Straßensanierungen in der Stadtdurchfahrt gehen weiter. Die Benutzer der Landesstraße 181 zwischen Hüfingen und Bräunlingen müssen sich bald im Bereich Niederwiesenkreuzung bis zur Einmündung bei der Firma Straub für eine längere Zeit auf leichte Behinderungen durch eine Ampelregelung einstellen. Ab Juni 2026 wird die L 181 wird in diesem Bereich, nach Koordinationsgesprächen mit dem Regierungspräsidium, anstatt nur durch eine Deckensanierung durch eine Erneuerung im Vollausbau grundsätzlich saniert.

 

Die Kosten

Die Kosten hierfür sind mit rund 812.000 Euro veranschlagt. Ursprünglich lag die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme bei 944.000 Euro, aufgeteilt in Kanalkosten von 410.000 Euro, das Wasser mit 170.000 Euro und die Straße mit 364.000 Euro. Diese Maßnahme sei aktuell das größte Vorhaben, bei dem die Stadt Bräunlingen beteiligt sei. Er freue sich, dass der geplante Kostenrahmen um rund 100.000 Euro unterschritten werden konnte, sagte Bürgermeister Micha Bächle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats

Die Förderung

Es seien etliche Förderanträge, zum Beispiel 382.000 Euro für den Straßenausbau, vom Land genehmigt worden. Letztlich teilen sich die Stadtkasse und das Land Baden-Württemberg die Kosten für die Gesamtmaßnahme. Vorschläge zur Verbesserung der dortigen Radwegsituation im Bereich des Vorhabens wurden berücksichtigt.  

 