L 181 in Bräunlingen: Einschränkungen wegen Sanierungen

1 Die L 181 vom Bereich Niederwiesenkreuzung Richtung Bräunlingen wird von Grund auf saniert. Foto: Dagobert Maier Ab Juni 2026 müssen sich die Verkehrsteilnehmer in Bräunlingen auf Einschränkungen durch eine Ampelregelung einstellen.







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Die Straßensanierungen in der Stadtdurchfahrt gehen weiter. Die Benutzer der Landesstraße 181 zwischen Hüfingen und Bräunlingen müssen sich bald im Bereich Niederwiesenkreuzung bis zur Einmündung bei der Firma Straub für eine längere Zeit auf leichte Behinderungen durch eine Ampelregelung einstellen. Ab Juni 2026 wird die L 181 wird in diesem Bereich, nach Koordinationsgesprächen mit dem Regierungspräsidium, anstatt nur durch eine Deckensanierung durch eine Erneuerung im Vollausbau grundsätzlich saniert.