Ein 35-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen zwischen Villingen und Schwenningen ums Leben gekommen.

Gegen 0.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Schwenninger Straße (L173) von Villingen in Richtung Schwenningen. Im zweispurigen Bereich am Ortsausgang Villingen setzte der Autofahrer laut Polizei ordnungsgemäß zum Überholen eines anderen Autos an, als ihm ein Radfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam.

Gutachter soll Unfallursache klären

Der 22-Jährige hatte noch versucht, auszuweichen. Er konnte die Kollision mit dem 35-jährigen Radfahrer aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde bei der Kollision tödlich verletzt.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache an die Unfallstelle gerufen. Das Technische Hilfswerk leuchtete die Unfallstelle während den Ermittlungen aus.

Die Straße war bis 4.45 Uhr gesperrt.