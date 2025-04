L 109 in Schonach: Stützwand ins Sanierungsprogramm des Landes aufgenommen

1 Die Instandsetzung der Stützwand an der Ortsdurchfahrt Schonach, Landesstraße 109, beim Unternehmen Wiha ist im Sanierungsprogramm des Landes enthalten. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Das Land unterstützt dieses Jahr die Instandsetzung der Stützmauer beim Unternehmen Wiha an der Ortsdurchfahrt Schonach. Die Maßnahme entlang der Landesstraße 109 soll im Frühsommer begonnen und bis zum Herbstbeginn abgeschlossen sein.









In den Straßenerhalt investiert das Land in diesem Jahr rund 425 Millionen Euro. Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg hat kürzlich das Sanierungsprogramm veröffentlicht. Das zeigt, wo Straßen und Brücken im Land saniert werden, beziehungsweise in welche laufenden und neuen Erhaltungsmaßnahmen investiert wird. Schwerpunkt ist die Erhaltung der Bauwerke, allen voran rund 7000 Brücken an Landes- und Bundesstraßen.