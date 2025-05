Kyrillische und arabische Schrift: Litfaßsäulen in Villingen-Schwenningen werfen Fragen auf

1 Die Litfaßsäulen in kyrillischer Schrift – wie hier in der Offenburger Straße werfen Fragen auf. Foto: Leroy Behrens

In der Doppelstadt sorgen fremdsprachige Bibelverse auf Litfaßsäulen für Aufmerksamkeit. Wer steckt hinter der ungewöhnlichen Plakataktion und ist das in dieser Form überhaupt erlaubt? Unsere Redaktion hat nachgefragt.









In mehreren Städten Deutschlands tauchen zunehmend Plakate und Litfaßsäulen mit kyrillischen und arabischen Schriftzeichen auf. Auch in Villingen-Schwenningen wurden solche Plakate entdeckt, unter anderem in der Offenburger Straße und am Goldenen Bühl. Doch was steckt hinter dieser Aktion? Der Hintergrund überrascht.