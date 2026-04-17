Kurzporträt: Der wandelbare Minister Till Backhaus

Das überraschende Ja zum privaten Rettungsversuch des Wals hat dem MV-Umweltminister Sympathien der Wal-Fangemeinde eingebracht. Ein Hinweis auf sein Erfolgsgeheimnis als dienstältester Minister?
Wismar - Eben noch der Auffassung, den gestrandeten Buckelwal vor Poel in Frieden sterben zu lassen, überrascht Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit der plötzlichen Genehmigung eines privaten Rettungsversuchs. Seine Berater aus der Wissenschaft reagierten verwundert, war er doch bis dahin ihren Empfehlungen gefolgt. Die lauteten: Der Wal ist geschwächt, liegt vermutlich bereits im Sterben und sollte im hüfttiefen Wasser der Bucht namens Kirchsee in Ruhe gelassen werden.