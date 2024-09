Kurzer aber heftiger Sturm in Calw mit Folgen: „Wir dachten, es wäre ein Blitzschlag“

1 Feuerwehrleute untersuchen die Schäden am Haus und zersägen den herabgefallenen Baum. Foto: Pauline Araldi

Ein kurzer aber heftiger Gewittersturm ließ einen Baum in das Dach eines Familienhauses in Calw-Ernstmühl krachen. Die Familie befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Dachboden.









Link kopiert



„Als der Baum oben einschlug, haben wir uns zufällig gerade alle auf dem Dachboden aufgehalten. Es gab einen Knall und auf einmal war überall Rauch, von dem Staub der Ziegelsteine. Wir dachten, es wäre ein Blitzschlag“, erzählt er. Der junge Mann und dessen Familie stehen mit Tränen in den Augen vor ihrem Haus, dass sich in Ernstmühl am Hang direkt am Waldrand befindet. Das Gebäude liegt zwischen Heerweg und Bandhaldenweg.