Am Wochenende wird es tropisch: Da hilft nur der Weg ins Freibad. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Willkommen in den Tropen: Am Wochenende steigen die Temperaturen immer weiter. Montag könnte sogar ein neuer Rekord für dieses Jahr drin sein. Doch die Hitze hält sich wieder einmal nicht lang.









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet in den nächsten Tagen mit starker Hitze in großen Teilen Baden-Württembergs. „Sonntag bis Dienstag werden die drei heißesten Tage“, prognostiziert ein DWD-Meteorologe über die bevorstehende Hitzeperiode am Wochenende.