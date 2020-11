Kurze Saison Balinger Eisbahn-Betreiber hofft auf den Dezember

Öffnung war enorme Kraftanstrengung

Um überhaupt öffnen zu können, war für Paul und sein Team eine enorme Kraftanstrengung nötig. Mit Hilfe eines Albstädter Unternehmens wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das vom Amt für öffentliche Ordnung abgesegnet wurde. Ein Einbahnstraßensystem wurde eingeführt, die Sitzplätze wurden gekennzeichnet, sodass der Mindestabstand eingehalten werden konnte. Mund- und Nasenschutz war in allen Bereichen außer auf der Eisfläche Pflicht, Kontaktdaten mussten angegeben werden und es durften sich maximal 250 Menschen statt wie bis dahin 600 Personen gleichzeitig auf dem Gelände und 180 Personen auf der Eisfläche aufhalten. Zudem waren die Gastronomieangebote eingeschränkt, Großveranstaltungen wie die Eisdiscos waren untersagt.

"Um die Besucherzahlen nicht zu überschreiten, gab es am Eingang eine Lichtschranke, die die Besucher automatisch zählte. Bei Erreichen der Maximalanzahl wäre ein Schild aufgebaut worden, dass die Halle voll ist, und wir hätten eine Durchsage gemacht, dass die Besucher, die schon längerem da sind, doch bitte gehen sollten", erklärt Paul. Dieses Konzept habe sich ohne Aufwand einhalten lassen und sei auch befolgt worden, davon habe sich das Ordnungsamt vor Ort überzeugt.

Maskenpflicht zu kontrollieren ist schwierig

Während der wenigen Öffnungstage habe es indes, so Willy Paul, doch einige Probleme mit Maskenverweigerern gegeben: Einige Jugendliche hätten behauptet, dass sie von der Maskenpflicht befreit seien. "Das kann ich nicht glauben, denn wer angeblich so krank ist, dass er nicht einmal einen Mund- und Nasenschutz anziehen kann, der kann auch nicht Eislaufen gehen. Diese Befreiung zu kontrollieren ist allerdings schwierig, aber wir erwarten zukünftig ein schriftliches Attest und nicht nur eines auf dem Smartphone", so Paul.

Bereits der bisherige Betrieb sei aufgrund der Auflagen mit finanziellen und personellen Mehraufwendungen verbunden gewesen, jetzt ist zumindest für den November tote Hose.

"Mit der Aussicht, dass 75 Prozent der Novembereinnahmen des Vorjahres kompensiert werden, wären wir finanziell wenigstens einigermaßen entschädigt, diesbezüglich setzte ich mich mit meinem Steuerberater schon in Verbindung", so Paul weiter. Er hoffe, dass die Eisbahn im Dezember wieder öffnen dürfe. Dieser Monat sei, was die Besucherzahlen angeht, immer der beste.