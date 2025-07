Kurze Freiheit: Häftling nach Flucht in Tasche gefasst

1 Ein in der Tasche eines Mitgefangenen geflohener Häftling in Frankreich ist wieder hinter Gittern. (Archivbild) Foto: David Young/dpa Bei der Entlassung eines Häftlings in Frankreich kommt sein Zellennachbar gleich mit in Freiheit - versteckt in einer Tasche. Nun haben Fahnder ihn wieder aufgespürt und zurück hinter Gitter gebracht.







Lyon - Ein in einer Tasche aus dem Gefängnis geflohener Häftling ist wieder hinter Gittern. Ein Mithäftling hatte den 20-Jährigen aus dem Gefängnis geschmuggelt, als er entlassen wurde. Am Morgen sei er beim Verlassen eines Kellers in einer Ortschaft in Südfrankreich gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie der Sender BFMTV berichtete. Polizeikräfte, die auf das Aufspüren von Flüchtigen spezialisiert sind, waren auf seine Spur gekommen.