Kurzarbeit, aber kein Stellenabbau: Aufatmen bei Schaeffler in Lahr

Aufatmen bei Schaeffler in Lahr

Die Konzernleitung des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler hat am Dienstag einen Stellenabbau an zehn deutschen Standorten angekündigt. Das Lahrer Werk wird nicht darunter sein – obwohl es hier zuletzt Kurzarbeit in größerem Umfang gab.









Beim Lahrer Schaeffler-Werk ist an diesem Mittwoch eine Betriebsversammlung anberaumt. Die Mitarbeiter sollen erfahren, wie es bei dem Unternehmen weitergeht, das in Deutschland 33 Standorte betreibt und weltweit 120 000 Menschen beschäftigt. Denn vor einem Monat hat Schaeffler den Regensburger Technologiekonzern Vitesco übernommen, eine Abspaltung von Continental, wodurch Arbeitsplätze in der Verwaltung wegfallen. Vor allem aber machen das schwächelnde Industriegeschäft und die Flaute bei Elektroautos Schaeffler zu schaffen.