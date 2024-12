Kurz vor Weihnachten: Darum baut das Hausacher Unternehmen Richard Neumayer 81 Stellen ab

1 Die Mitarbeiter von Richard Neumayer bangen um ihre Arbeitsplätze. Foto: Springmann

Ein Fünftel der Angestellten wird bis Februar ihren Job verlieren. Diese Entwicklung überrascht weder Betriebsrat noch Gewerkschaft, wohl aber das Ausmaß.









Link kopiert



Auf dieses „Weihnachtsgeschenk“ hätten die Mitarbeiter des Hausacher Unternehmens Richard Neumayer wohl lieber verzichtet: Wie der Automobilzulieferer in einer Mitteilung bekannt gibt, will er aufgrund der „Absatzflaute in der deutschen Automobilbranche Anpassungen an die wirtschaftliche Situation“ vornehmen. Konkret heißt das: Das Unternehmen wird Personal entlassen und zwar rund 20 Prozent der Belegschaft. 81 der 413 Angestellten werden ihren Job verlieren. Parallel dazu will Richard Neumayer seine Betriebsabläufe optimieren.